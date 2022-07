Programa Vale Gás beneficiará três mil famílias em Carapicuíba

Data de Publicação: 22 de junho de 2021

Carapicuíba é um dos municípios contemplados pelo programa de proteção social “Vale Gás”, do Governo de SP. Trata-se de uma iniciativa que visa garantir transferência de renda para a compra de botijão de gás de cozinha (GLP 13kg), beneficiando mais de 100 mil famílias carentes em todo estado.

Por meio do programa, três mil famílias de Carapicuíba em situação de pobreza ou extrema pobreza, que moram em comunidades carentes, terão acesso a três parcelas bimestrais do benefício, no valor de R$ 100,00 cada, a serem pagas entre os meses de julho e dezembro de 2021. A previsão para o pagamento da primeira parcela do benefício é 20 de julho.

Terão acesso ao programa as famílias inscritas no CadÚnico até 19 de fevereiro de 2021, com cadastro que tenha sido atualizado nos últimos 24 meses (sem Bolsa Família) e famílias com renda mensal per capita de até R$ 178,00. Para saber se poderá ser inserido no programa, o cidadão deve entrar no site oficial do Vale Gás (www.valegas.sp.gov.br) e consultar a elegibilidade ao benefício digitando o número do NIS (Número de Inscrição Social) para ter acesso às informações.

Em caso de dúvidas, os beneficiários podem entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Carapicuíba pelos números (11) 4164-1624 / (11) 4184-1217. Outra opção é procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo à residência. Os endereços e telefones estão disponíveis no site https://cutt.ly/yn3z9ly. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.