Prefeitura de Carapicuíba abre processo seletivo para técnico de enfermagem

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 23 de junho de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba inicia nesta quarta-feira (23) as inscrições para o processo seletivo de técnico de enfermagem. Ao todo serão 20 vagas, sendo uma destinada a pessoas com deficiência.

A seleção destina-se ao preenchimento de função pública temporária e o profissional terá que executar as atividades previstas para a classe de auxiliar de enfermagem e auxiliar de saúde, quando necessários ao serviço da unidade, desempenhar outras atribuições afins e as que vierem a ser delegadas pelo enfermeiro.

As inscrições serão realizadas entre os dias 23 de junho e 6 de julho de 2021, no site www.concursosrbo.com.br. O valor da inscrição é de R$ 25,44. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais em regime de escala, a remuneração do cargo é de R$ 1.260,74 (mil, duzentos e sessenta e setenta e quatro centavos) + benefícios conforme Leis Municipais nº. 3653/2020, 3247/2013 e 1053/1988.

Clique aqui e confira o edital para mais detalhes do processo seletivo.