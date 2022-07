Prefeitura de Carapicuíba promove a doação de mais de 1.200 cestas básicas e 450 cobertores em comunidades

Data de Publicação: 30 de junho de 2021

Em tempos de pandemia, é extremamente importante não esquecer de ajudar quem mais precisa. Pensando nisso, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Carapicuíba (SASC), realizou durante o mês de junho, a entrega de 1.250 cestas básicas e 450 cobertores em mais de dez comunidades de alta vulnerabilidade e Centros de Referência Social (CRAS).

Os alimentos que irão proporcionar segurança alimentar para mais de 1.200 famílias foram doações da campanha “Vacina Contra a Fome”, Exército, Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, empresas parceiras e servidores públicos. Já os cobertores que irão esquentar mais de 400 famílias nesse inverno foram arrecadados através da campanha “Inverno Solidário”, contando com doações da população de Carapicuíba e servidores públicos do município.

Eliana de Fatima Dias Damião, 52 anos, moradora da comunidade Areião relata o impacto que a iniciativa fez em sua vida; “Estou desempregada, meu marido está fazendo um ‘bico’, necessito da cesta. Vai fazer a diferença no mês”.

Entre as comunidades que foram assistidas com a ação da Prefeitura, estão: Sara, Campo do Bahia, Dema, Cemitério, Rochelle, Santa Catarina, Estrada do Jacarandá, Chácara Moraes, Quiriri, Segundinha, Areião. Também foram distribuídas cestas no CRAS III.

Edleuza da Silva, 55 anos, moradora da Comunidade do Cemitério também contou um pouco mais sobre sua situação e da ajuda da ação: “foi uma ajuda muito boa. Hoje nem café eu tomei, porque estamos desempregados. Vai ter meu almoço hoje: meu arroz, meu óleo, meu açúcar”.

Ambas as campanhas impactam diretamente a vida de pessoas que estão em vulnerabilidade social, por isso sua ajuda é muito mais que bem-vinda. Informamos que a campanha “Vacina contra Fome” continua arrecadando alimentos não perecíveis nos polos de vacinação do Ginásio Ayrton Senna e Estádio do Niterói de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado das 8h às 15h.

Durante o inverno também seguimos realizando a campanha “Inverno Solidário”, combatendo o frio, oferecendo para população carente noites mais aquecidas através das doações de cobertores novos e usados em bom estado de conservação. As arrecadações estão sendo feitas no Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba – AV. Fernanda, 232, Centro – e em todos os centros de referência social (Cras).