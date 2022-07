Prefeitura de Carapicuíba promove vacinação e distribuição de cobertores para pessoas em situação de rua

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 2 de julho de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Carapicuíba (SASC), realizou a imunização dos munícipes em situação de rua acima de 18 anos contra a Covid-19. A ação foi realizada no Centro POP, com a vacina Janssen, na última quarta-feira, 30 de junho, das 8h às 13h. Por ser dose única, o imunizante facilita a dinâmica e possibilita a imunização total dos moradores contra o coronavírus em um único atendimento. O Centro POP oferece também atendimento assistencial e psicológico, e no local é possível realizar a solicitação de emissão de documentos.

Em conjunto dessa ação, a Prefeitura também está realizando a entrega de cobertores. Até agora foram doados 30 cobertores, que estão sendo oferecidos em diversos pontos de Carapicuíba, desde a região central atendendo toda extensão do calçadão, passando pela Av. Rui Barbosa em frente ao colégio Toufic, até a Praça da Árvore, na Cohab 5 e alguns pontos da Inocêncio Seráfico. As equipes seguem circulando pela cidade realizando as entregas nos locais onde mais houver demanda. Ao total serão distribuídos mais de 400 cobertores à população em situação de rua.

Os cobertores ofertados são da campanha “Inverno Solidário”, que continua arrecadando doações no Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba, situado na Av. Fernanda, 232, Centro e em todos os centros de referência social (CRAS) de Carapicuíba.

A Prefeitura de Carapicuíba segue trabalhando para oferecer o cuidado necessário a quem mais precisa. Em adição às ações realizadas, ressaltamos que o Bom Prato Carapicuíba, localizado na Av. Miriam, 385, está funcionando normalmente todos os dias, oferecendo café da manhã das 7h às 9h, almoço das 10h30 às 14h e jantar das 17h às 19h.