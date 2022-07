Carapicuíba NÃO aplicou doses vencidas de vacina. Entenda o caso

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 2 de julho de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba informa que o município NÃO aplicou vacinas vencidas. Desde o início da vacinação contra o coronavírus, a cidade vem se destacando na organização e logística da campanha, utilizando critérios rigorosos de controle, desde o recebimento até a aplicação das doses. A data de vencimento dos lotes é conferida diariamente para que cada frasco administrado esteja dentro do prazo de validade e dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

O lote 4120Z005, com vencimento em 14/04/2021, foi recebido em Carapicuíba no dia 26/01/2021, contendo um total de 2.440 doses. Estes foram um dos primeiros frascos a serem utilizados pela cidade, sendo o último no dia 26/03/2021.

A Prefeitura de Carapicuíba esclarece que no ato do registro de aplicação no sistema, houve um erro de digitação mencionando o referido lote (4120Z005), como sendo aplicado após a data de validade, o que de fato não aconteceu. Assim que teve conhecimento da reportagem da Folha de S. Paulo, a Secretaria de Saúde apurou o ocorrido e constatou que não houve aplicação de vacinas após a data de vencimento, pois as doses foram aplicadas em março.