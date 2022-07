Professores da Secretaria de Esporte participam de palestra de capacitação

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 7 de julho de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer segue trabalhando para a capacitação dos professores com o objetivo de promover um melhor desenvolvimento dos alunos. E nesta terça-feira, 6, em parceria com o SESI, foi realizada a primeira palestra de capacitação voltada para os profissionais da secretaria. Com o tema “atleta do futuro”, a apresentação teve o objetivo de atualizar os educadores físicos sobre a importância da formação e cultura esportiva do discente.

Os professores participaram da ação e contaram com muito engajamento e trocas de experiências. Dentre eles, o professor de basquete Ronaldo ressaltou a importância desse primeiro encontro:

“Essa oportunidade é muito válida, porque no trabalho do professor muitas das vezes a rotina vai para um rumo que quando não se tem esse aprendizado, a gente fica sem opção e realiza um trabalho muito básico. A capacitação enriquece o trabalho, o repertório e surgem novas ideias”.