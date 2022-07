Prefeitura de Carapicuíba entrega licença para cerca de 100 ambulantes

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 8 de julho de 2021

Na terça-feira, dia 6, a Prefeitura de Carapicuíba realizou a entrega de licenças para cerca de 100 ambulantes. Isso é a regularização destes profissionais para a prestação de serviços para empresas e emissão de nota como MEI (Microempreendedor Individual).

Vale ressaltar que a Prefeitura vem trabalhando desde 2017 em melhorias para os ambulantes. O Programa Ambulante Legal, por exemplo, proporciona dignidade a estes trabalhadores e facilita a circulação dos pedestres no Calçadão e no Terminal do Centro.

Dentre as ações teve a padronização do camelódromo, que foi realizada com boxes de arquitetura moderna, visando a melhoria do aspecto do comércio ambulante, atraindo mais consumidores.

Além do mais, por meio de parceria com o Sebrae, foram ofertados cursos para os empreendedores da cidade.

O ambulante Joselito, mais conhecido como Nonô da Tapioca, que tem uma barraca no Calçadão, do Centro, comentou sobre a importância da licença.

“Nossa documentação é como se fosse uma escritura de uma casa. É dignidade e o direito de termos o MEI para podermos empreender e dar emprego para o próximo também”, disse.