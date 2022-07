População pode contribuir para acervo histórico de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 12 de julho de 2021

Com o objetivo de enriquecer a identidade, a história e o patrimônio de Carapicuíba, a Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura solicita à população a contribuição com a doação de bens culturais e históricos que possam agregar para a formação e inclusão no Arquivo Histórico Municipal.

A população pode contribuir com materiais como fotografias, documentos, manuscritos, gravações em vídeo e áudio, além de peças artesanais e também a disponibilidade para gravação de depoimentos que registram fatos e eventos de nossa cidade.

Com a coleção de bens históricos e culturais, além de contribuir para a manutenção da identidade histórica de Carapicuíba, a variedade no acervo oferece oportunidade de pesquisas e estudos para pesquisadores, bolsistas e estagiários de instituições de ensino público e privado.

O munícipe que possuir algum material poderá entrar em contato diretamente com a Secretaria de Cultura e Turismo localizada na Estrada da Aldeinha, 245 – Portão 2, Aldeia de Carapicuíba ou pelo telefone: (11) 4146-5239.