Prefeitura de Carapicuíba inaugura Complexo Educacional e Esportivo no Ariston

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 12 de julho de 2021

No sábado (10), a Prefeitura entregou o Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura (CEEAC) CSU. O evento contou com a presença de autoridades federais, estaduais e municipais.

O antigo CSU (Centro Social Urbano) passou por um projeto inovador da Prefeitura, que com o apoio da comunidade conseguiu revitalizar o local, transformado-o em mais um CEEAC.

Os moradores agora vão contar com duas escolas, teatro, quadra coberta, campo de grama sintética, além de uma nova rua.

Os nomes dos equipamentos públicos do CEEAC são homenagens a importantes pessoas locais. Uma das escolas recebe o nome do professor Charles Francisco Pereira Meira. Já a outra tem o nome do estudante Ricardo Cleto Faverssani dos Santos, vítima de um acidente de van em 2018. O teatro leva o nome do Senhor Raimundo Xavier de Almeida, incentivador da cultura nordestina na cidade. O campo de futebol é Anderson Pires de Souza, fundador do time União 35.

Investimentos na educação, esporte e cultura

O CEEAC CSU é o segundo complexo entregue em Carapicuíba desde 2017. Em 2020, a Prefeitura entregou o CEEAC Tancredão, com o ginásio reformado, campo de grama sintética e escola. Além disso, mais dois centros estão em construção: o CEEAC Planalto e o CEEAC Cohab. Ambos terão piscina, quadra coberta, escola, entre outros benefícios para crianças e jovens da cidade.

CEEAC CSU

(Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura)

Rua Lizarda, nº 6, Ariston