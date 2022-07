Enel realiza feirão para pagamentos de contas com condições especiais

Data de Publicação: 20 de julho de 2021

No próximo sábado, dia 24, a Enel realiza o Feirão de Negociação. O evento vai ocorrer no Ginásio Tancredão, localizado na avenida Inocêncio Seráfico, n° 2005, das 8 às 17 horas, através de agendamento realizado por meio do link: https://bityli.com/3dmjJ

O objetivo da empresa é disponibilizar ao cliente Enel da região, a possibilidade de negociar, com condições diferenciadas, suas dívidas referente às faturas de energia elétrica pendentes de pagamento, podendo ainda, efetuar a troca de até 4 lâmpadas usadas incandescentes ou fluorescentes, por lâmpadas de LED de 8,5W, contribuindo assim, para a economia do consumo das residências.

Importante ressaltar que todos os protocolos sanitários serão respeitados e os atendimentos serão realizados mediante agendamento prévio, sendo atendida uma pessoa por senha.