Prefeitura de Carapicuíba e Governo do Estado oferecem cursos profissionalizantes aos jovens

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 22 de julho de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo do Estado, por meio do programa Novotec Expresso, oferece cursos profissionalizantes para jovens entre 14 e 24 anos. As inscrições já estão abertas por meio do site: http://www.novotec.sp.gov.br/ e devem ser realizadas até 10 de agosto.

A duração dos cursos é de 120 horas, em parceria com escolas técnicas ou instituições tecnológicas de ensino superior. São diversos cursos desenvolvidos para atender as demandas atuais do mercado de trabalho e os interesses dos jovens.

É importante ficar atento aos critérios de classificação utilizados para selecionar os alunos quando há mais inscritos do que vagas. O programa tem como premissa a paridade de gênero dentro das turmas e há prioridade aos estudantes matriculados no Ensino Médio da rede pública e das ETECs.

Ao acessar o site, basta fazer um cadastro simples para, na tela de inscrição, selecionar Carapicuíba e escolher o curso desejado. A comunicação com os inscritos é feita pelo e-mail cadastrado na hora da inscrição.

