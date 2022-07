Confira a lista de moradores aptos para o programa Prospera Família em Carapicuíba

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 23 de julho de 2021

Visando promover auxílio às famílias que mais necessitam de ajuda no atual momento causado pela pandemia da Covid-19, o programa Prospera Família, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado, é de extrema importância para a população de Carapicuíba.

O público-alvo do programa são famílias monoparentais, com crianças de 0 a 6 anos, em situação de extrema pobreza, possuindo como renda mensal um limite de até R$ 89,00 por membro familiar. É necessário também que estejam cadastradas no CadÚnico e preferencialmente atendidas por programas e serviços destinados à primeira infância.

Os candidatos aprovados na pré-seleção devem comparecer ao CRAS de referência para matrícula no Programa até o dia 6 de agosto. Confira a lista de pré-selecionados .

Endereços das unidades dos Cras de Carapicuíba:

CRAS I – Dr. José Luiz Gomes de Araújo

Endereço: Rua Comendador Dante Carraro, 333 – Cidade Ariston

Telefone: (11) 4181-2251

CRAS II – Maria Margarida Clemente de Oliveira

Endereço: Rua Zequinha de Abreu, 22 – Parque Santa Tereza

Telefone: (11) 4146-9431

CRAS III – Maria Rosa da Conceição

Endereço: Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira, 777 – Parque Planalto

Telefone: (11) 4189-2745

CRAS IV – Lourdes da Silva Brito

Endereço: Rua Pereira Barreto, 289 – Santa Brígida

Telefone: (11) 4146-3243

CRAS V – José Elysiário Ribeiro

Endereço: Rua São Tomás, 309 – Vila Municipal

Telefone: (11) 4164-1518