Guarda Civil Municipal e Força-Tarefa do Governo do Estado interrompem festa clandestina em Carapicuíba

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 26 de julho de 2021

Na madrugada do domingo, 25, a Guarda Civil Municipal de Carapicuíba e a Força-Tarefa do Governo do Estado interromperam a festa clandestina, que estava acontecendo na avenida Deputado Emílio Carlos, na Vila Santa Terezinha.

A GCM teve o apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra) e do Departamento de Operações Especiais de Polícia (Dope), para auxiliar o comitê de blitze, criado pelo Governo de São Paulo para reforçar a fiscalização do cumprimento das medidas restritivas contra a pandemia e atuar contra festas clandestinas e aglomerações.

No estabelecimento havia 150 pessoas, a maioria sem máscara e não respeitando o distanciamento social. O local foi interditado e a ocorrência registrada no 1º DP.

A Secretaria de Saúde de Carapicuíba realizou testes de Covid-19 em frequentadores que aceitaram passar pela testagem e felizmente nenhum desses deu positivo.

Vale destacar que desde o início da pandemia, a Prefeitura de Carapicuíba vem realizando ações de fiscalização na cidade e orientando as pessoas para que fiquem em casa, evitem aglomerações, saiam apenas se houver necessidade e sempre usem álcool em gel e máscara.