Prefeitura de Carapicuíba anuncia retorno de aulas presenciais para 2 de agosto

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 27 de julho de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, informa que as aulas presenciais na rede municipal de ensino (creche, pré-escola e ensino fundamental I) retornarão dia 2 de agosto. Inicialmente, poderão comparecer 35% dos alunos e a volta acontecerá de maneira gradativa. Nesta semana, os estudantes ainda estarão com ensino remoto.

A entrega dos materiais escolares e uniformes acontecerá na primeira semana da aula presencial. As crianças também receberão nos kits quatro máscaras reutilizáveis para serem usadas durante o período escolar. Os profissionais da educação estão devidamente orientados a cumprirem os protocolos sanitários e auxiliar as crianças a se manterem seguras e protegidas. Todos os professores e profissionais da educação estão imunizados.

As escolas foram preparadas com a identificação das carteiras e distanciamento de 1 metro. Estará à disposição álcool gel, álcool líquido, sabonete líquido, termômetro e tapete sanitizante. A Vigilância Sanitária visitou todas as escolas para verificar os protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus.