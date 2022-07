Clube de leitura em Carapicuíba recebe inscrições com encontros semanais

Data de Publicação: 4 de agosto de 2021

Em apoio à arte e cultura de nossa cidade, a Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Cultura e Turismo apresenta o clube de leitura “Vem Crescer, Mana!” do Coletivo Um Brasil de Mulheres, grupo que faz parte da companhia, Um Brasil de Teatro e Artes. O projeto contemplado pelo PROAC 24/2020 e idealizado por Marília Santos, tem como objetivo convidar, preferencialmente, 30 moradoras de Carapicuíba, mulheres negras entre 16 a 23 anos, para se dedicarem por seis meses às leituras e conversas do universo feminino. As inscrições estão abertas até o dia 15 de agosto. Lembrando que o público preferencial não impede a inscrição de outras mulheres.

As atividades serão realizadas em encontros semanais, sendo três virtuais e um presencial. Ressaltamos que o encontro presencial será realizado no Centro Cultural de Carapicuíba,Av. GeneralTeixeira Lott, 1172, seguindo todos os protocolos de segurança aconselhados pela Organização Mundial da Saúde. O centro cultural no entanto estará aberto todos os dias oferecendo Wi-Fi para quem não tiver em casa ou preferir acessar o clube do espaço.

Cada participante receberá 1 livro por mês, totalizando 6 livros. Serão 4 horas semanais aos sábados. É importante ter acesso a internet e de preferência a um computador para os encontros virtuais que acontecerão sempre aos sábados, das 9h às 13h, assim como os presenciais. O Centro Cultural não oferece celulares ou computadores apenas cadeira e Wi-Fi.

Programação:



1° encontro 21/08/2021 (presencial – apresentação do projeto e entrega do primeiro livro)

2° encontro 28/08/2021 (virtual)

3° encontro 04/09/2021 (virtual)

4° encontro 11/09/2021 (virtual)

5° encontro 18/09/2021 (presencial – entrega do segundo livro)

6° encontro 25/09/2021 (virtual)

Do 6° encontro em diante seguiremos com essa dinâmica, uma virtual e outra presencial.

Atenção: Para participar do projeto é importante ter interesse em literatura negra, ter um computador ou celular que permita acesso a plataformas de conferência remota e acesso a Wi-Fi. Quem não possuir estes acessos poderá fazer o uso do Centro Cultural de Carapicuíba na Avenida General Teixeira Lott, 1172 – Vila Martins, Carapicuíba/SP.