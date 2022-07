Prefeitura de Carapicuíba entrega de uniforme e material escolar aos alunos rede municipal

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 5 de agosto de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, iniciou a entrega dos kits e uniformes escolares na primeira semana das aulas presenciais para todos os alunos da rede municipal.

Os kits escolares foram preparados de acordo com cada fase de ensino, assim como os uniformes, confeccionados para cada faixa etária. Tal ação garante material escolar e uniforme de qualidade e de forma gratuita aos alunos. Além disso, há a entrega de quatro máscaras para garantir mais segurança em meio à pandemia do coronavírus.

Composição do kit escolar e uniforme

As crianças matriculadas desde o ensino infantil até o fundamental receberão, de acordo com o ano escolar, uma agenda escolar, massa de modelar, giz de cera, cola colorida, folha sulfites, canetinha, tinta guache, cola branca, pasta com elástico e mochila. Já na educação infantil, adiciona-se lápis de cor, cola colorido, caderno de cartografia, estojo escolar, lápis de escrever, borracha, apontador, tesoura, canetinha, régua e mochila pequena.

Os alunos também recebem o uniforme escolar, que contém camiseta, calça, jaqueta, bermuda, short saia (para meninas), pares de meia e tênis.