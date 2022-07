Prefeitura reinaugura escola Paraíso das Crianças após reforma completa

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 9 de agosto de 2021

A Prefeitura realizou a entrega na última sexta-feira (30) da escola EMEI Paraíso das Crianças. O local foi totalmente revitalizado: piso novo, telhado, manutenção hidráulica, elétrica, pintura, instalação de câmeras de segurança e novos computadores e mobília.

As crianças também ganharam um playground totalmente novo, além de quadra coberta para atividades externas. A escola possui 6 salas e atende um total de 140 alunos.

As aulas presenciais retornaram na segunda-feira (2), com 35% da capacidade total de cada sala. Os uniformes e kits escolares começaram a ser distribuídos desde o início da semana. Esse é o 4º ano consecutivo em que todos os 20 mil alunos da rede municipal de ensino recebem todo material e vestimenta na primeira semana do ano letivo.