Conheça o “Pref Book”: nova plataforma da Secretaria de Receita e Rendas

Secretarias: Receita e Rendas

Data de Publicação: 10 de agosto de 2021

A Prefeitura do Município de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Receita e Rendas, realizou um treinamento com funcionários do setor para conhecerem a plataforma “Pref Book”, que visa trazer modernização nos trâmites de processos e demais serviços hoje usados na plataforma “Cidadão On-line”. A plataforma fornecerá todos os serviços para pessoas físicas e jurídicas, proporcionando um melhor atendimento ao contribuinte.

O “Pref Book” é um sistema já utilizado por mais de 10 prefeituras e que contemplará as funções já atendidas pelo Cidadão On-line de maneira mais centralizada, com maior agilidade, praticidade e transparência. Com um simples cadastro, o contribuinte terá acesso a todos os seus processos novos e antigos, quitar tributos, configurar documentos por assuntos e demais funções que facilitarão o trabalho entre secretaria e munícipe.

Por ser uma nova plataforma, a Secretaria de Receita e Rendas irá fazer a substituição de maneira gradativa, começando pelo MEI – Microempreendedor Individual, que já poderá realizar todos os atendimentos burocráticos: desde a inscrição, acompanhando o andamento dos processos e identificando cada setor, até o encerramento de todas as atividades.

Cada munícipe terá um cadastro único, sendo necessário a utilização do CPF e e-mail para realizar o cadastro. Em seguida, será necessário informar uma senha de acesso. Após a inscrição, a plataforma estará disponível para melhor atendê-lo. Além disso, a Secretaria irá disponibilizar um manual para os cidadãos.