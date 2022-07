Prefeitura abre processo seletivo com mais de 170 vagas para estagiários

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 11 de agosto de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba publicou o edital com 176 vagas remuneradas de estágio. As oportunidades são em quatro áreas: administração de empresas, engenharia ambiental, engenharia civil e pedagogia bacharelado. As vagas são destinadas aos estudantes do ensino superior.

São 40 vagas na área de administração de empresas, 6 na engenharia ambiental, 40 para engenharia civil e 90 para pedagogia bacharelado.

As inscrições estão abertas até às 12 horas do dia 25 de agosto. O estagiário recebe bolsa-auxílio de R$ 900 e vale-transporte. A jornada semanal é de 30 horas, sendo 6 horas diárias.

Para realizar a inscrição no processo seletivo, o (a) candidato (a) deverá acessar o site do CIEE: www.ciee.org.br, clicar no acesso para “estudantes”, localizar na lista de “processos seletivos” o logotipo da Prefeitura de Carapicuíba (Edital 02/2021) e clicar no link.

Após a avaliação, a lista de classificação com o resultado dos (as) aprovados (as) será divulgada no site do CIEE no dia 10 de setembro.