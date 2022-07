Prefeitura de Carapicuíba já vacinou mais de 85% dos adultos

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 12 de agosto de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba atingiu a marca de 85% dos adultos vacinados com a 1ª dose. Os jovens com mais de 18 anos já possuem data para se vacinar. Pessoas com 19 anos podem receber a 1ª dose na sexta-feira (13) e aqueles com 18 anos terão a oportunidade de serem imunizados na segunda-feira (16).

Os documentos necessários são RG, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência. O município já aplicou mais de 295 mil doses da vacina e segue sendo referência no combate contra a covid-19.

Em Carapicuíba também estão sendo vacinadas pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente (BPC) com 18 anos ou mais, pessoas com deficiência permanente sem BPC, pessoas com síndrome de Down de 18 a 59 anos, motoristas de ônibus e cobradores, metroviários, ferroviários, aeroviários, educadores físicos, assistentes sociais, profissionais de saúde, pacientes em terapia renal substitutiva, transplantados imunossuprimidos, gestantes ou puérperas (com prescrição médica), lactantes com crianças de até 12 meses (apresentar certidão de nascimento do filho/a) idosos a partir de 60 anos.

Além do Parque do Planalto, a campanha de imunização está sendo realizada em mais dois polos. No Ginásio Ayrton Senna são vacinadas as pessoas que chegam a pé. Já no Estádio do Niterói, a vacinação acontece no sistema drive-thru (dentro do carro). Os locais realizam a aplicação da 1ª e 2ª dose de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, aos sábados das 9 às 16 horas.

Os profissionais de educação devem apresentar RG, CPF, os dois últimos holerites e/ou carteira de trabalho com descrição do cargo e comprovante de residência (moradores ou atuantes em Carapicuíba).

As pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais também devem apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas (de até 9 meses), relatório médico ou prescrição médica. Já as pessoas com deficiência permanente (BPC) a partir de 18 anos também devem apresentar o comprovante do recebimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social.

Os idosos que estão acamados, apresentando dificuldades ao locomover-se, serão vacinados em casa. Para esse serviço, caso o idoso não seja cadastrado nos programas de saúde da Prefeitura, o familiar deve realizar cadastro na UBS mais próxima de sua residência.

Fique atento

Pessoas que sejam pacientes oncológicos, transplantados (órgãos sólidos e medula óssea), imunossuprimidos, doenças reumáticas e pacientes com HIV apresentem uma prescrição médica autorizando receberem a vacina. É importante conversar com o médico antes de comparecer no local de vacinação.

Vacina já





O Governo do Estado lançou o site “Vacina Já” www.vacinaja.sp.gov.br para agilizar a vacinação contra a covid-19. Nele, as pessoas podem fazer um pré-cadastro, mas vale a pena ressaltar que não é um agendamento. O preenchimento não é obrigatório, porém facilita o atendimento na hora da vacinação para evitar aglomerações.

Vacina contra a fome

Para potencializar as ações que auxiliam quem mais precisa, é necessário unir forças. Partindo desse princípio, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social, assinou um termo de adesão junto ao Governo do Estado de São Paulo para a campanha Vacina Contra a Fome desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

A ação tem como objetivo beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade, buscando garantir a segurança alimentar durante a pandemia do coronavírus, por meio de arrecadação de alimentos não perecíveis, como: macarrão, arroz, feijão, leite em pó, café, óleo, açúcar e molho de tomate. Quem for se vacinar pode doar 1kg de alimento em um dos polos de vacinação.

Serviço

Vacinação contra covid-19

Local: Parque do Planalto (vacinação de pessoas a pé)

Endereço: Estrada Miguel Ferreira (sem número)

Segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas / sábado das 9 às 16 horas

Local: Ginásio Ayrton Senna (vacinação de pessoas a pé)

Endereço: Av. Antônio Faustino, 98 – Cohab V

Segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas / sábado das 9 às 16 horas

Local: Estádio do Niterói (vacinação no sistema drive-thru – dentro do carro)

Endereço: Av. Pilar do Sul – Cohab II

Segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas / sábado das 9 às 16 horas