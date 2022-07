Prefeitura de Carapicuíba realiza mutirão de emprego com mais de 800 vagas

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 13 de agosto de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba segue trabalhando para gerar novas oportunidades de trabalho para a população. Por isso, na próxima terça-feira, 17, será realizado o mutirão de emprego. Serão mais de 800 vagas em diversas áreas.

Os interessados devem comparecer com o currículo atualizado às 8 horas no PAT Carapicuíba, localizado no Ganha Tempo (dentro do Plaza Shopping), na estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce. As senhas são limitadas.

Vagas disponíveis:

– Auxiliar de logística

– Diarista

– Auxiliar de produção

– Operador de atendimento

– Telemarketing ativo de vendas

– Ajudante de carga e descarga

– Operador de empilhadeira

– Analista fiscal

– Cartazista

– Mordomo

– Pintor industrial

– Retificador

– Torneiro Mecânico

– Eletricista

– Confeiteiro

PAT

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Carapicuíba é uma referência na cidade para quem deseja ser inserido ou reinserido no mercado formal de trabalho, assim como para as empresas que querem contratar novos colaboradores. O PAT conta com o setor de captação de vagas. Trata-se de uma “ponte” entre os munícipes que buscam um emprego, e os empregadores que ofertam suas vagas. As equipes realizam busca ativa dessas oportunidades, de acordo com o público do PAT. Os responsáveis pela pré-seleção fazem todo o acompanhamento do candidato durante os processos seletivos, sempre com muita dedicação, responsabilidade e transparência.