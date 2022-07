Receita e Rendas de Carapicuíba apresenta plataforma Pref Book para contadores

Secretarias: Receita e Rendas

Data de Publicação: 16 de agosto de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Receita e Rendas, convidou na última semana contadores da cidade para uma apresentação da plataforma Pref Book, mecanismo que pretende centralizar todos os serviços para pessoas físicas e jurídicas.

Com o objetivo de identificar as melhorias que ainda podem ser feitas antes de lançar o Pref Book para todos da cidade, os contadores selecionados irão testar a plataforma e dar o retorno necessário à Receita e Rendas. Por ser uma nova plataforma, a secretaria irá fazer a substituição de maneira gradativa, começando pelo MEI – Microempreendedor Individual, que antes as solicitações eram feitas somente de maneira presencial ou por e-mail.

Pref Book:

O “Pref Book” é um sistema já utilizado por mais de 10 prefeituras e que contemplará as funções já atendidas pelo Cidadão On-line de maneira mais centralizada, com maior agilidade, praticidade e transparência. A plataforma possibilitará que o processo seja acompanhado desde a inscrição, o setor em que se encontra, até o encerramento das solicitações.