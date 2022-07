Prefeitura de Carapicuíba emite Carteirinha do Autista

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 16 de agosto de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC) promove a emissão da Carteirinha do Autista. O documento facilita a identificação e a prioridade no atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.

A documentação completa e formulário preenchido (disponível no link https://bityli.com/cQ6e4) devem ser entregues ao CREAS – Avenida Celeste, 186 – Centro – de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A solicitação será analisada e após aprovada, a carteirinha será emitida para que seja retirada no mesmo local de solicitação.

O responsável legal pela pessoa com autismo deve estar munido do formulário impresso e preenchido junto com a documentação necessária: relatório médico confirmando o diagnóstico do paciente com CID 10 F84 2, cópia simples e originais dos documentos pessoais (pais ou responsáveis legais), certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e foto 3×4.