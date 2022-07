Prefeitura de Carapicuíba inicia obras do novo campo da Aldeia

Secretarias: Fazenda

Esporte e Lazer

Data de Publicação: 16 de agosto de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba segue com melhorias nos bairros da cidade. E na Aldeia já foram iniciadas as obras do novo campo de futebol, que terá grama sintética, vestiários para a equipe e arbitragem, estacionamento e banheiro público com acessibilidade.

Esse é mais um novo equipamento público de esporte e lazer na cidade. Vale ressaltar que desde 2019 a Prefeitura já entregou sete campos nas seguintes localidades: parques do Planalto e Paturis, Ceeac CSU Ariston, Vila Cretti e Ceeac Tancredão, Roseira Parque e Cohab 5.

E as melhorias não param por aí. Também estão sendo construídos novos campos no CEEAC Cohab e Jardim Santa Brígida.