Prefeitura de Carapicuíba inicia vacinação de adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 19 de agosto de 2021

Os adolescentes com idades entre 12 e 17 anos com comorbidades, deficiência permanente, grávidas e puérperas podem se vacinar a partir desta sexta-feira (20). Os documentos necessários são RG, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência em nome do responsável. Quem possui comorbidade ou deficiência permanente deve apresentar laudo médico. Gestantes e puérperas precisam de autorização médica para receber a vacina.

É importante ressaltar que os adolescentes devem ser acompanhados pelo pai, mãe ou responsável maior de idade. Caso não seja possível, o responsável deverá assinar um termo autorizando o acompanhamento de outro maior de idade, disponível no site da Prefeitura. Carapicuíba já aplicou mais de 360 mil doses da vacina e segue sendo referência no combate contra a covid-19.

Em Carapicuíba, as pessoas com mais de 18 anos ainda podem se vacinar, basta comparecer em um dos três polos da cidade: Parque do Planalto e Ginásio Ayrton Senna no sistema a pé e Estádio do Niterói no sistema drive-thru. Os locais realizam a aplicação da 1ª e 2ª dose de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, aos sábados das 9 às 16 horas.

Os idosos que estão acamados, apresentando dificuldades ao locomover-se, serão vacinados em casa. Para esse serviço, caso o idoso não seja cadastrado nos programas de saúde da Prefeitura, o familiar deve realizar cadastro na UBS mais próxima de sua residência.

Vacina já



O Governo do Estado lançou o site “Vacina Já” www.vacinaja.sp.gov.br para agilizar a vacinação contra a covid-19. Nele, as pessoas podem fazer um pré-cadastro, mas vale a pena ressaltar que não é um agendamento. O preenchimento não é obrigatório, porém facilita o atendimento na hora da vacinação para evitar aglomerações.

Vacina contra a fome



Para potencializar as ações que auxiliam quem mais precisa, é necessário unir forças. Partindo desse princípio, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social, assinou um termo de adesão junto ao Governo do Estado de São Paulo para a campanha Vacina Contra a Fome desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

A ação tem como objetivo beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade, buscando garantir a segurança alimentar durante a pandemia do coronavírus, por meio de arrecadação de alimentos não perecíveis, como: macarrão, arroz, feijão, leite em pó, café, óleo, açúcar e molho de tomate. Quem for se vacinar pode doar 1kg de alimento em um dos polos de vacinação.

Serviço

Vacinação contra covid-19

Local: Parque do Planalto (vacinação de pessoas a pé)

Endereço: Estrada Miguel Ferreira (s/nº)

Segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas / sábado das 9 às 16 horas

Local: Ginásio Ayrton Senna (vacinação de pessoas a pé)

Endereço: Av. Antônio Faustino, 98 – Cohab V

Segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas / sábado das 9 às 16 horas

Local: Estádio do Niterói (vacinação no sistema drive-thru – dentro do carro)

Endereço: Av. Pilar do Sul – Cohab II

Segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas / sábado das 9 às 16 horas