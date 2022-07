Prefeitura de Carapicuíba inicia aulas extracurriculares no CEEAC CSU

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 19 de agosto de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, iniciou na segunda-feira (16), as atividades extracurriculares que atendem crianças do Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura (CEEAC) CSU e alunos da escola Letrinhas Mágicas, no mesmo complexo, localizado no bairro Ariston.

O projeto funciona de forma integral, envolvendo o ensino pedagógico em sala de aula e atividades de teatro, dança e educação física nas áreas livres do prédio. O cronograma é de segunda a sexta, iniciando pela manhã das 9h às 12h e à tarde das 13h às 16h. Os alunos que estudam pela manhã realizam as atividades à tarde e vice-versa. É importante destacar que todos os protocolos de prevenção ao coronavírus estão sendo seguidos para segurança das crianças e profissionais da educação.

O CEEAC CSU possui duas escolas, campo de grama sintética, teatro e quadra coberta. Espaço ideal para que os alunos tenham o aprendizado garantido, além da realização de aulas extracurriculares.