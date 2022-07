Alunos da Secretaria de Cultura participam de palestra de combate ao bullying

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 23 de agosto de 2021

Com o objetivo de combater a prática de bullying, na última semana foi realizada palestra para alunos de 11 e 12 anos da Foco, projeto da ONG IBM Alphaville em parceria com a Secretaria de Cultura de Carapicuíba. O objetivo é que as crianças compreendam melhor a importância do respeito e assim tenham um melhor convívio com o próximo.

O bullying, prática agressiva que favorece a baixa autoestima e atrapalha o desenvolvimento da criança na escola e demais ambientes, se inicia quando passam a denegrir a imagem da vítima para os outros e para ela mesma, podendo levar a casos extremos.Segundo a coordenadora da Foco, Elezir Lopes, o tema foi escolhido pela própria escola, que identificou a necessidade de trabalhar o assunto com os estudantes. Além disso, a escola conta com uma equipe de pedagogos e monitores que estão sempre a ponto de observar os principais e frequentes acontecimentos para se necessário abordar palestras educativas e instrutivas.

A palestra foi ministrada pela psicóloga, Ariane Ramires, que explicou que durante o bate papo com os alunos foi desenvolvido a empatia e o respeito mútuo entre os alunos. Também foi feita uma dinâmica que favoreceu nos estudantes maior compreensão sobre as consequências do bullying. Também se colocou à disposição para que conversem com ela caso tenha dificuldades com familiares.

O projeto Foco beneficia crianças e adolescentes oferecendo aulas de jiu-jitsu, ballet, violão, inglês, redação, informática e outras atividades extracurriculares. Devido ao avanço da vacinação contra covid-19 na região, o local já permite receber 100% dos alunos.