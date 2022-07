Prefeitura de Carapicuíba realiza Vacinight no Terminal da EMTU

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 24 de agosto de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, realiza nos dias 26 e 27 de agosto (quinta e sexta-feira) das 18 às 22 horas o Vacinight. A ação será realizada no Terminal Metropolitano da EMTU em frente à estação da CPTM, no Centro, e contará com músicas de DJs.

O objetivo é vacinar exclusivamente jovens de 18 a 24 anos, que ainda não conseguiram tomar a 1ª dose. A Prefeitura de Carapicuíba quer facilitar o acesso à campanha de imunização em horário alternativo para que esse público receba a vacina. Será necessário apresentar comprovante de endereço (nome da pessoa ou parente de 1º grau – pai, mãe), RG, CPF e cartão do SUS.

Serviço:

Vacinight Carapicuíba

1ª dose para jovens de 18 a 24 anos

26 e 27 de agosto

18 às 22 horas

Terminal Metropolitano da EMTU

Vacinação nos polos



Atualmente estão sendo vacinadas jovens de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência permanente, grávidas e puérperas. Pessoas com 18 anos ou mais também podem se imunizar, basta comparecer em um dos 3 polos de vacinação de segunda a sexta das 9h às 18h e aos sábados das 9h às 16h.

Quem precisa tomar a segunda dose pode comparecer em qualquer um dos três polos de vacinação na data que consta no Cartão de Vacinação.

Local: Parque do Planalto (vacinação de pessoas a pé)

Endereço: Estrada Miguel Ferreira (s/nº)

Segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas / sábado das 9 às 16 horas

Local: Ginásio Ayrton Senna (vacinação de pessoas a pé)

Endereço: Av. Antônio Faustino, 98 – Cohab V

Segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas / sábado das 9 às 16 horas

Local: Estádio do Niterói (vacinação no sistema drive-thru – dentro do carro)

Endereço: Av. Pilar do Sul – Cohab II

Segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas / sábado das 9 às 16 horas