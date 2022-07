Prefeitura de Carapicuíba e Governo do Estado oferecem vagas para o programa Bolsa Trabalho

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 25 de agosto de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo do Estado, está com inscrições abertas para o Programa Bolsa Trabalho, que oferece vagas para a população desempregada, com prioridade para mulheres. O objetivo é promover a retomada de emprego e renda.

Para se inscrever a pessoa deve estar desempregada, ser maior de 18 anos, ter renda familiar de até R$ 550 por pessoa (equivalente a meio salário mínimo) e acessar o site https://cutt.ly/ZWr6vKo até o dia 30 de agosto. Em caso de dúvidas, o munícipe pode comparecer ao PAT Carapicuíba, localizado na estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce.

A jornada de trabalho será de 4 horas diárias, cinco dias por semana, e o auxílio poderá ser pago por cinco meses consecutivos. Além disso, os participantes realizarão um curso de qualificação profissional e receberão apoio à empregabilidade.

Os inscritos poderão escolher seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas:

• Auxiliar de Controle de Produção e Estoque

• Gestão Administrativa

• Gestão de Pessoas

• Organização de Eventos

• Rotinas e Serviços Administrativos

• Secretariado e Recepção

A seleção ocorrerá até 4 de setembro e a convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial do Governo do Estado.