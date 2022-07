Prefeitura de Carapicuíba avança na construção de mais uma área de lazer na Av. Marginal do Ribeirão

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 26 de agosto de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba segue realizando melhorias na cidade. E já está em fase final de obras a nova área de lazer na Av. Marginal do Ribeirão. Esse será o segundo playground construído ao lado da via.

O local conta com brinquedos para crianças, academia ao ar livre e pista de caminhada. Tudo será cercado com grades de proteção.

A avenida também está com obras do Sistema Viário do Jandaia, que vai proporcionar mais mobilidade e segurança no trânsito.

Responsabilidade de todos

É importante ressaltar que o munícipe deve colaborar com o bom estado do local. Segundo a lei nº 3519/18, quem deposita lixo ou entulho nas calçadas, boca de lobo, canteiros, jardins e praças públicas, está sujeito a multa. A penalidade varia de acordo com a quantidade de material despejado e pode chegar até R$ 9.000,00.

E para ajudar e colaborar na fiscalização do descarte irregular, a administração lançou o WhatsApp Denúncia. Agora, quem flagrar infratores jogando entulho em via pública, pode gravar ou tirar foto da placa do veículo e mandar junto com informações para 94126-4022.