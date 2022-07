Em parceria, Secretaria de Cultura de Carapicuíba realizará Circuito Sesc de Artes

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 31 de agosto de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura, fechou parceria com o Sesc São Paulo para a realização de mais uma edição do Circuito Sesc de Artes. O projeto institucional conecta 22 unidades e 157 cidades.

Diferente de outras edições, em que o circuito compareceu com apresentações artísticas em locais públicos, as apresentações de 2021 acontecerão on-line devido à pandemia do novo coronavírus.

Os princípios norteadores são: diversidade, acessibilidade, transversalidade, circulação artística, reconhecimento e pertencimento, territorialidade e sustentabilidade. Os eixos temáticos que serão desenvolvidos são: sonoridades e experimentações; visualidades e manualidades; corpos e cenas; infâncias e imaginação, territórios e memórias, saberes e tecnologias sociais.

Além disso, durante todo período do Circuito Sesc de Artes, teremos uma ampliação da campanha solidária de arrecadação de alimentos da Ação Urgente contra a Fome – Mesa Brasil. Doações de alimentos não perecíveis podem ser entregues em todas as unidades do Sesc e Senac São Paulo.

Para prestigiar as apresentações, confira a programação