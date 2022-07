Prefeitura anuncia calendário de vacinação de Setembro

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 2 de setembro de 2021

Nesta quinta-feira (2), a Prefeitura de Carapicuíba divulgou o calendário de vacinação para as próximas etapas de imunização. Nos dias 4 e 7 de setembro não haverá vacinação na cidade em virtude do feriado. No dia 6 de setembro, serão vacinadas somente 2ª dose e 1ª dose na população com 15 anos ou mais.

Os jovens que possuírem de 12 a 14 anos poderão se imunizar no dia 8 de setembro (quarta-feira). O reforço da vacinação para os idosos está marcado para o dia 11 de setembro (sábado) e atenderá aqueles que completaram o esquema vacinal até 11 de março.

A partir do dia 13 de setembro, o atendimento realizado no Estádio do Niterói (sistema drive-thru) será destinado exclusivamente para a aplicação da 3ª dose em idosos e imunização de pessoas com dificuldade de locomoção. As UBS Florispina de Carvalho, COHAB V e Parque Flórida também aplicarão o reforço naqueles que receberam a 2ª dose há 6 meses.