Prefeitura de Carapicuíba e Governo do Estado abrem inscrições para Programa Bolsa do Povo Estudantes

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 3 de setembro de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, anuncia a abertura das inscrições para o Programa Bolsa do Povo Educação Estudantes. Os cadastros iniciaram na última quinta-feira (2) e se estendem até segunda-feira, dia 13, com uma bolsa de R$ 1.000 durante o ano letivo.

Os interessados devem estar inscritos no Cadastro Único e possuir uma renda familiar de até R$178 reais por pessoa. O objetivo é combater a evasão escolar e auxiliar estudantes das famílias mais necessitadas.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o site www.bolsadopovo.sp.gov.br. É necessário que o jovem seja estudante do ensino médio e tenha uma frequência mínima de 80%, dedicação de duas a três horas de estudo pelo aplicativo Centro de Mídias SP e participação nas avaliações de aprendizagem.