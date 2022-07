Guarda Civil de Carapicuíba realiza ações de combate ao tráfico de drogas e perturbação de sossego na cidade

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 3 de setembro de 2021

A Guarda Civil de Carapicuíba segue trabalhando para garantir a segurança de todos. E no último fim de semana, realizou ações de combate ao tráfico de drogas e perturbação de sossego.

Em conjunto com a Polícia Militar, fiscais e apoio dos agentes de trânsito da Prefeitura, a Guarda Civil Municipal realizou fiscalizações em diversos locais, dentre eles, a Comunidade da Reciclagem, onde estabelecimentos foram notificados.

Já em outra operação na Comunidade da Reciclagem, foi encontrado um esconderijo com grandes quantidades de entorpecentes. A guarda ainda apreendeu drogas na Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, na qual indivíduos avistaram a viatura e fugiram, abandonando sacolas com entorpecentes. Os produtos foram apreendidos e entregues à polícia para investigação.

E na Vila Gustavo Correia, guardas se depararam com um indivíduo em uma motocicleta realizando manobras proibidas. Ele foi abordado, teve a moto apreendida e as medidas administrativas foram tomadas.

Também na Vila Gustavo Correia foi encontrada uma moto em um terreno baldio. Feita a consulta do emplacamento, foi constatado que havia queixa de furto do veículo, que foi encaminhado ao distrito policial, onde foi registrado o boletim de ocorrência e feito o contato com a vítima, que teve a moto devolvida.