Prefeitura de Carapicuíba realiza Campeonato de Basquete 3×3 no Parque do Planalto

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 8 de setembro de 2021

Na última terça-feira, 7, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e em parceria com o grupo Novo Basquete Carapicuibano, realizou no Parque do Planalto o 1° Desafio Basquete 3X3. Um evento que já entra para história pelo sucesso e principalmente por fazer parte das ações de resgate de modalidades na cidade, contou com 16 equipes, cada uma com quatro jogadores, três titulares e um reserva.

Em uma final disputada, o Bronk’s sagrou-se campeão com vitória de 52 x 32 sobre o Street Monks, com destaque para o atleta Denis Simeão, MVP da competição.

Outro grande ponto marcado pelo grupo foi a arrecadação de alimentos que será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba.

“Foi muito importante poder ajudar a população com as doações de alimentos. Além disso, voltamos a realizar um evento esportivo. Estava precisando ter uma competição de basquete aqui na cidade para darmos atenção aos mais jovens que estão começando. Também foi demais poder participar da competição. Agradeço imensamente a Prefeitura pelo apoio”, disse Vagner de Jesus, jogador e um dos organizadores do evento.