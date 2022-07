Prefeitura de Carapicuíba abre vagas em processo seletivo para contratação de agentes comunitários de saúde

Data de Publicação: 9 de setembro de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba segue trabalhando em melhorias na área da saúde. E estão abertas até 7 de outubro as inscrições para o processo seletivo de agente comunitário de saúde por tempo determinado de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano.

Para se inscrever a pessoa deve ser brasileira nata, naturalizada, ou ser estrangeiro, com igualdade de direitos, além de ter ensino fundamental completo. Na data da contratação é necessário ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, estar quite com a Justiça Eleitoral e no caso do sexo masculino, o candidato deve estar em dia com o Serviço Militar, além de residir próximo ao local de atuação.

As inscrições são por meio do link: https://cutt.ly/0WLq5GE. As provas objetivas estão previstas para o dia 24 de outubro, em locais e horários a serem comunicados no Diário Oficial por meio de Edital de Convocação e divulgados através do site www.concursosrbo.com.br. O salário é de R$ 1.500.

Ao todo são 36 vagas distribuídas em UBS’s e USF’s: Adauto Ribeiro (2), Cohab II (6), Cohab V (5), Florispina de Carvalho (5), Vila Helena (1), Vila Dirce (6), Natercio (5) e Central (1). É necessário residir na área da comunidade.

O (a) candidato (a) deverá ler o edital completo: https://cutt.ly/rWLe6SA.