Prefeitura de Carapicuíba e Governo do Estado oferecem vagas para o programa Bolsa Empreendedor

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 13 de setembro de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo do Estado, está com inscrições abertas até o dia 19 de setembro para o Programa Bolsa Empreendedor, que oferece vagas para autônomos informais em situação de vulnerabilidade, com prioridade para mulheres, jovens, pretos e pardos, indígenas e pessoas com deficiência que também vão receber qualificação e migrar para o mercado formal.

São 300 vagas para Carapicuíba. O objetivo é impulsionar novos empreendedores, incentivar pequenos negócios e tirar autônomos da informalidade.

A bolsa será de R$1.000 paga em duas parcelas de R$ 500. Os autônomos deverão participar do curso gratuito de empreendedorismo do programa Empreenda Rápido, com frequência mínima de 80%. Além disso, todos devem obter formalização como MEI (Microempreendedor Individual) ou outra natureza jurídica.

O Bolsa Empreendedor vai receber inscrições de moradores do município, desempregados ou informais maiores de 18 anos e sem inscrição de CNPJ como empresário, sócio ou administrador de pessoa jurídica.

Pessoas formalizadas em 2021 também serão aceitas no programa. As inscrições são realizadas por meio do site www.bolsadopovo.sp.gov.br.