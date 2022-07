Com a volta às aulas presenciais, Prefeitura de Carapicuíba retoma de coleta seletiva

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 14 de setembro de 2021

Mesmo com o retorno gradual das aulas presenciais, a Prefeitura de Carapicuíba já retomou o Programa Recicla Carapicuíba, parceria com a Enel e que inicialmente envolve 10 escolas do bairro da Cohab.

Funciona assim: A criança separa o material reciclável em casa e traz para a escola. Papel, plástico, metal ou vidro, são pesados separadamente por uma equipe da própria escola. Um software, desenvolvido pela Enel, calcula o valor do material, que será abatido na fatura de energia elétrica. A criança inscrita recebe um cartão, em seu nome, onde consta ainda o número da conta de energia de sua casa.

Cada pessoa produz diariamente um quilo de resíduo sólido, em média. O montante resulta em sérios transtornos para a gestão pública, além de comprometer o meio ambiente. O custo da remoção até os aterros sanitários e o tempo que os resíduos levam para decompor ampliam a problemática. Carapicuíba, cidade da região oeste da grande São Paulo, é pioneira num programa de coleta seletiva. O programa Recicla Carapicuíba consiste na convocação de alunos, e seus respectivos pais, para levarem o material reciclável até a escola, onde é pesado, com respectivo valor deduzido na conta de energia elétrica.