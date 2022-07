Prefeitura de Carapicuíba realiza encontro com as famílias de alunos do Projeto Foco

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 14 de setembro de 2021

No último sábado (11), o Projeto Foco da ONG IBM Alphaville, que possui parceria com a Secretaria de Cultura de Carapicuíba, realizou um encontro com as famílias dos alunos que compõem a iniciativa. A reunião proporcionou aos familiares e alunos diversas atividades que promoveram maior interação e envolvimento com as atividades da instituição.

Dentre as atividades, foi realizada uma palestra sobre violência doméstica para famílias, com objetivo de promover maior conhecimento e discutir os vários tipos de agressões que podem ocorrer em casa, como: física, psicológica, moral e demais atitudes que causam grandes transtornos familiares.

Outra atividade realizada no evento foi a oficina de artesanato junto dos pais, em que puderam interagir com os filhos, trazendo um momento de maior proximidade e união.

A Foco ainda realizou demonstração de esportes praticados pelos alunos em que as famílias puderam observar de perto o trabalho realizado pela instituição.

O projeto Foco beneficia crianças e adolescentes oferecendo aulas de jiu-jitsu, ballet, violão, inglês, redação, informática e outras atividades extracurriculares. Devido ao avanço da vacinação contra covid-19, o local já permite receber 100% dos alunos.