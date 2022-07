Prefeitura de Carapicuíba realiza aula inaugural do Programa Prospera Família

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 14 de setembro de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou na última sexta-feira (10) a primeira aula do programa “Prospera Família”, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que visa estimular a geração de renda de famílias em situação de vulnerabilidade social.

A aula inaugural do Prospera Família ocorreu em evento realizado no CEEAC CSU, localizado no bairro Ariston e contou com a presença da secretária de Estado de Desenvolvimento Social.

O programa, que conta com 750 munícipes de Carapicuíba, é voltado às famílias monoparentais, com crianças de 0 a 6 anos, que sobrevivem mensalmente com até R$ 89 por pessoa e que estejam devidamente cadastradas no CadÚnico, preferencialmente atendidas por programas e serviços destinados à primeira infância.

Com duração de 10 meses, serão desenvolvidas atividades nos 4 eixos do Programa Prospera: Projeto de Vida, Tutoria, Capacitação e Incentivo Financeiro.

Haverá cursos para aprender ou melhorar habilidades específicas (cursos técnicos), assim como ter mais conhecimento sobre gestão, vendas e como começar um negócio (empreendedorismo). As aulas de capacitação vão acontecer em média duas vezes por semana, e serão realizadas na cidade ou nas imediações por parceiros da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.