Prefeitura de Carapicuíba lança plataforma “Facilita Digital”

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Receita e Rendas

Data de Publicação: 15 de setembro de 2021

Por meio da Secretaria de Receita e Rendas, a Prefeitura de Carapicuíba lança nesta quarta-feira (15), a plataforma “Facilita Digital”, que visa trazer modernização nos trâmites de processos e demais serviços. A plataforma está disponível para os cidadãos, proporcionando um atendimento melhor e mais rápido ao contribuinte, com serviços que antes eram prestados somente de maneira presencial ou por e-mail.

A nova plataforma traz neste início os serviços de abertura, alteração e cancelamento de MEI – Microempreendedor Individual. A partir de agora, todo o trâmite burocrático do MEI passa a ser on-line, desde a inscrição, andamento do processo com identificação do setor, até o encerramento de todas as atividades.

Antes do lançamento, a Secretaria de Receita e Rendas realizou treinamento com funcionários e também convidou contadores de Carapicuíba para testar a plataforma e apontar possíveis melhorias e adaptações. Por ser um novo sistema, a secretaria irá fazer a mudança de maneira gradativa a fim de substituir o atual “Cidadão On-line”.

A plataforma “Facilita Digital” faz parte do sistema “Pref Book”, já utilizado por mais de 10 prefeituras e que possibilitará que as funções aconteçam de maneira mais centralizada, com maior agilidade, praticidade e transparência.

Acesse o site: https://cutt.ly/DW5D

Clique aqui confira o passo a passo.