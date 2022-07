Prefeitura de Carapicuíba apoia limpeza do Rio Cotia no World Cleanup Day 2021

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 16 de setembro de 2021

Em uma ação conjunta com o Sala Verde CES, equipamento de educação ligado à Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Carapicuíba, será realizado no próximo sábado (18), despoluição de parte do Rio Cotia em comemoração ao Dia Internacional da Limpeza de Praias e Rios com a ideia de dedicar um dia inteiro ao recolhimento e destinação correta do lixo.

A iniciativa faz parte do World Cleanup Day 2021, um projeto que acontece em mais de 180 países e possui o objetivo de propagar bons exemplos, que devem impactar não apenas o meio ambiente, mas a sociedade em geral.

Em uma ação aberta para todos os públicos e além da despoluição do local, haverá plantio, orquídeas nas árvores e muito mais. A recomendação é para que os participantes levem chapéus, luvas, máscara, protetor solar e uma caneca.