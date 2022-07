Campeonato Municipal de Vôlei: Feminino teve primeira rodada no domingo

Data de Publicação: 20 de setembro de 2021

As meninas deram largada na competição municipal no domingo, 19, no Tancredão, agora totalmente revitalizado. São 8 equipes divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as semifinalistas.

Chave A – Bela Vista, Ypiranga, Baloeiras e Caracas.

Chave B – Volei Mania, Damas de Ferro, Marília e Panteras.

E no domingo, abrindo a rodada, as meninas do Bela Vista deram de 3 a 0 no Caracas (26×24, 25×20 e 27×25). O Ypiranga também começou com o pé direito: 3 a 0 no Baloeiras (25×21, 25×18 e 25×16). No início da tarde, o Vôlei Mania derrotou o Panteras também por 3 a 0 (25×13, 25×8 e 25×10). A última partida da tarde foi mais equilibrada: Marília 3 x 2 Damas de Ferro (12×25, 21×25, 27×25, 25×19 e 15×5)

A próxima rodada está agendada para o dia 3 de outubro.

Masculino – Também com 8 equipes divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as semifinalistas.

Chave A – Corvos, Direitos Mack, Relíquias e Bola Branca.

Chave B – Jandira/Banespa, Marília, Rider´s e MSC Voleibol.

A primeira rodada está agendada para o dia 26, domingo, também no Tancredão, com partidas às 9, 11, 13 e 15 horas: Corvos x Bola Branca, Direito Mack x Relíquias, Jandira/Banespa x MSC Voleibol e Marília x Rider´s.