Prefeitura de Carapicuíba realiza entrega de enxoval para gestantes

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Saúde

Data de Publicação: 21 de setembro de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, através do Projeto Presente de Deus, retomou a entrega de kits de enxoval para gestantes no município. Ao todo serão 150 kits entregues às gestantes após a consulta do pré-natal. O projeto tem como objetivo incentivar as mães a realizarem o acompanhamento completo da gestação.

Para ingressar no projeto, a mulher deverá ter idade gestacional de até 12 semanas na data de admissão, estar inscrita no Bolsa Família, ser residente na área de abrangência da UBS/USF, estar cadastrada na Estratégia Saúde da Família, comparecer em todas as consultas de pré-natal agendadas, ao menos em uma consulta odontológica, cumprir o calendário vacinal de gestante e comparecer na reunião do planejamento reprodutivo.

A participação no projeto é ofertada inicialmente no ato da primeira consulta de pré-natal, no qual a gestante deverá apresentar o Cartão Nacional de Saúde, caderneta da gestante, comprovante de endereço em seu nome, RG e comprovante de benefício do Bolsa Família.