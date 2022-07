Com apoio da Prefeitura de Carapicuíba, mutirão retira 3 toneladas de resíduos do Rio Cotia

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 23 de setembro de 2021

Na última semana, a Sala Verde (CES), equipamento de educação ligado à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura de Carapicuíba, realizou um mutirão para limpeza do Rio Cotia com a participação de voluntários em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza de Praias e Rios, um movimento cívico que une 180 países.

O evento contou com a participação dos movimentos: Transitions Towns, Fazendinha Viva e Pedra 90. Estes são movimentos que acreditam na conscientização e na união, com a participação de todos para uma cidade melhor.

No mutirão, foi possível recolher aproximadamente 3 toneladas de resíduos no Rio Cotia. Além da Limpeza, ainda foi realizado o plantio de espécies nativas, orquídeas nas árvores e bombas de sementes com crianças.