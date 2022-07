Prefeitura de Carapicuíba abre processo seletivo com 60 vagas de psicólogo e assistente social

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Administração

Data de Publicação: 23 de setembro de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba abriu processo seletivo com vagas para assistente social (30) e psicólogo (30), com contrato de 1 ano e podendo ser prorrogado por mais 1.

As inscrições estão abertas e vão até o dia 30 de setembro por meio do site www.concursosrbo.com.br . A taxa para se inscrever é de R$ 29,44.

Para concorrer na área de assistente social é necessário ter curso superior completo em Serviço Social e Registro Ativo no CRESS. E como psicólogo é requisito ter curso superior completo em Psicologia e Registro Ativo no CRP.

Quem for selecionado para atuar como assistente social ou psicólogo vai receber R$ 2.218,01 + benefícios. O trabalho será de 30 horas semanais, com regime de escalas.

O edital completo com todas as informações sobre o processo está disponível no link: https://cutt.ly/DEzvsv0