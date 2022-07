Prefeitura de Carapicuíba realiza evento em celebração ao Setembro Vermelho

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 23 de setembro de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba realiza no sábado (25), das 9 às 12 horas, o evento em apoio à campanha do Setembro Vermelho. A ação tem como objetivo incentivar e conscientizar a população sobre doenças cardiovasculares. A ação será realizada no Parque do Planalto.

Durante todo o evento, ocorrerá aferição de pressão, teste de glicemia, avaliação de imc, orientação nutricional e odontologia. A programação contará também com diversas atividades como aula de zumba, práticas de alongamento, apresentação de capoeira, e muito mais.