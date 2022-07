Prefeitura de Carapicuíba realiza exposição em prol do Setembro Amarelo

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 29 de setembro de 2021

Nesta quinta-feira (30) a Prefeitura de Carapicuíba realiza no Plaza Shopping Carapicuíba uma exposição em prol do Setembro Amarelo com o tema “O que faz você feliz?”. A ação acontece das 10 às 13 horas.

A exposição conta com trabalhos e apresentações organizadas pelos pacientes e funcionários do Caps Infantil, Caps III e Casa do Adolescente. Ela contará com teatro, coral, apresentação de capoeira, práticas de respiração e relaxamento, poema e apresentação de flauta.