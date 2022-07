Prefeitura de Carapicuíba inicia instalação de lâmpadas de LED na Av. Marginal do Ribeirão

Data de Publicação: 29 de setembro de 2021

As melhorias em Carapicuíba são vistas por toda a cidade. Um exemplo é o programa Carapicuíba Mais Iluminada, que já contemplou 100% das vias da cidade. Trata-se do maior programa de iluminação da história do município.

E a última fase agora é a instalação de iluminação dupla na Avenida Marginal do Ribeirão, uma reivindicação antiga dos moradores da região. Que a partir de agora vão contar com mais segurança e comodidade.

Além das avenidas e ruas da cidade, os Parques Planalto, Paturis e Aldeia também já estão totalmente iluminados. Outra fase em que as equipes já estão trabalhando é na iluminação das praças e vielas da cidade.

Programa IluminAção

Lançado pela Prefeitura em 2017, o programa “IluminaAção” oferece à população uma nova ferramenta para melhorar a infraestrutura do município.

Trata-se de uma central de atendimento 24 horas aos moradores que precisam solicitar serviço de manutenção na rede de iluminação pública. No atendimento é aberto um protocolo, para que uma empresa contratada realize a manutenção em até 48 horas após o registro.

A assistência acontece por meio do número 0800 779 2000, de segunda à sexta-feira, das 8 às 22 horas e aos sábados, das 8 às 19 horas. Fora desse horário e aos domingos e feriados, o cidadão registra o pedido eletronicamente, recebendo retorno da empresa no primeiro dia útil.