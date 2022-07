Prefeitura de Carapicuíba retoma pesagem de beneficiários do “Bolsa Família”

Data de Publicação: 29 de setembro de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Assistência Social, promove retirada do cartão e pesagem de crianças menores de 7 anos e para mulheres entre 14 e 44 anos. A ação é obrigatória e evita o bloqueio de quem é beneficiário do Programa Bolsa Família. A data e local da pesagem do CRAS II será anunciada em breve.

Confira o cronograma de pesagem de cada CRAS:

Polo 1 = Cras Ariston – Ariston

Local: Cras Ariston

de 29/09 à 14/10

(das 9h às 16h)

Polo 2 = Cras III – Planalto

Local: Parque do Planalto

de 18/10 a 27/10/21

(das 9h as 16h)

Polo 3 = Cras IV – Brígida

Local: Parque do Planalto

de 03/11 a 12/11/21

(das 9h as 16h)

Polo 4 = Cras V – Vila Municipal

Local: Rua São Tomás, 309

de 17/11 a 26/11/21

(das 9h as 16h)